5 Serien, auf die wir uns im Dezember bei Netflix & Co freuen

2. His Dark Materials (Staffel 2)

Fortsetzung der Fantasy-Serie "His Dark Materials" nach der Bestsellerreihe von Philip Pullman ("Der goldene Kompass"): Protagonistin Lyra (Dafne Keen) muss sich in der zweiten Staffel in einer neuen Welt zurechtfinden. Dort trifft sie auf Will (Amir Wilson), der wie sie vor seiner Vergangenheit flieht. Die beiden begeben sich auf die Suche nach Wills Vater – und werden dabei in den Krieg zwischen dem allmächtigen Magisterium und diversen Hexenclans verwickelt. Neu mit dabei in dieser Staffel ist übrigens Andrew Scott ("Fleabag", "Sherlock").

"His Dark Materials" Staffel 2 ist ab 21. Dezember bei Sky verfügbar