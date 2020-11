7 lustige Serien, die uns im Lockdown unterhalten

6. What We Do In The Shadows

Zuerst kam der Film, dann die gleichnamige Serie von Taika Waititi: Im Stil einer Mockumentary zeigt "What We Do In The Shadows" den Alltag in einer Vampir-WG. Hier gibt es aber nicht nur Blutsauger, sondern auch echte Energievampire. Gegen Zusatzgebühr bei Amazon Prime Video.