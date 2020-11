5 Serien, auf die wir uns im November bei Netflix & Co freuen

4. Des

Um die wahre Geschichte des "freundlichen Mörders" Dennis Nilsen geht es in der britischen True-Crime-Serie "Des": Nilsen hat zwischen 1978 und 1983 mehrere junge Männer getötet. Die meisten standen am Rande der Gesellschaft und freuten sich zunächst über die vermeintliche Großzügigkeit dieses zuvorkommenden Mannes – der nach seiner Festnahme alle Morde gestand. In die Rolle des Serienmörders schlüpft David Tennant ("Dr. Who", "Good Omens").

"Des" ist ab 29. November bei Starzplay zu sehen