"The Crown" Staffel 4: Plötzlich Prinzessin der Herzen

Und Auftritt Diana

Die versteckt sich in der ersten Folge vor Charles im Shakespeare-Kostüm hinter einer Zimmerpflanze – und träumt dann ihren Sommernachtstraum vom Prinzessinnen-Sein, der rasch und nachhaltig zum Albtraum wird.

Man sieht – aus dem Inneren – die Zahnräder des Königshauses, wie sie zu mahlen, zu zermalmen beginnen. Emma Corrin als so strahlende wie berechnende Diana (die sich mehr einhandelt, als sie vertragen kann) schaut nach Traumbesetzung aus, wie überhaupt die Serie neben dem tollen Buch insgesamt auch hervorragend gecastet ist.

Diesen Trumpf spielt die vierte Staffel gehörig aus. Die Queen rückt aus dem Fokus, "The Crown" wird zunehmend zum Ensemblespiel einer schrecklich gewöhnlichen Familie. Josh O'Connor ist ein bis zur Störung emotionsverschrobener Charles, der seiner jungen Braut ausgerechnet die Ex-Freundin als Lunch-Partnerin anempfiehlt, von der er emotional nicht loskommt. Camilla hier, Camilla da - her wird die spätere (echte) Geschichte vorweggenommen. Mit all ihrer Tragik und all ihrer Gewöhnlichkeit.

Letztere spielt auch zunehmend eine Rolle. Denn die Königsfamilie fällt immer mehr aus der Zeit. Die Königinnenmutter trägt Wollwesterl und vergnügt sich beim Gesellschaftsspiel, in das Thatcher so overdressed wie irritert hineinplatzt. Man amüsiert sich damit, Diana auflaufen zu lassen - und schaut mit Unverständnis auf den anschwellenden IRA-Terror, der bis ganz nah an die Königsfamilie heranzureichen lernt. Hier geht die Schere endgültig auf: Das Renommee des Königshauses ist tot, lang lebe „The Crown“!