Peter Morgan: Der königliche Drehbuchschreiber

Seit Jahren lebt Peter Morgan mit einer Frau, die er noch nie getroffen hat und von der er hofft, dass er sie auch niemals treffen wird: der Queen. Der britische Autor mit Wurzeln in Österreich hat nicht nur das Oscar-nominierte Filmskript zu "Die Queen" mit Helen Mirren abgeliefert, sondern auch das Drehbuch zur Erfolgsserie "The Crown". Die von der Streaming-Plattform Netflix in Auftrag gegebene Produktion über die junge Queen Elisabeth II. ist der erste Serien-Geniestreich des 54-Jährigen, der auch für die Niki-Lauda-Saga "Rush" verantwortlich zeichnete.

Der diesjährige Golden- Globe-Gewinner, der zwischen London und Wien pendelt, holte sich am Samstag bei der großen TV- und Filmpreis-Gala des KURIER in der Wiener Hofburg die "ROMY International" persönlich ab.

KURIER: Die "ROMY International" wurde erstmals vergeben. Damit soll eine Persönlichkeit geehrt werden, die weltweit in der Film- und Fernsehlandschaft erfolgreich, aber auch stark mit Wien und Österreich verbunden ist. Wie würden Sie Ihre Beziehung beschreiben?

Peter Morgan: Meine Verbundenheit zu diesem Land hat familiäre Ursachen. Meine Ex-Frau ist Österreicherin und unsere gemeinsamen Kinder sind halbe Österreicher. Ich habe auch in den zwanzig Jahren unserer Ehe hier einige sehr enge Freundschaften geknüpft. Außerdem habe ich den Großteil meiner Drehbücher in Österreich geschrieben. Wie zum Beispiel für die "Queen", für "The Last King of Scotland", für die Niki Lauda-Geschichte "Rush" und für "360" mit Jude Law und Anthony Hopkins sowie einige Folgen für "The Crown".

Wenn man sich so lange und so intensiv mit dem britischen Königshaus auseinandersetzt wie Sie, fühlt man sich da nicht schon beinahe als Verwandter oder Vertrauter der Queen?

Nein. Ganz und gar nicht! Ich habe diese verrückte Reise in die Geschichte der Royals rein zufällig angetreten. Begonnen hat das Ganze mit einem Drehbuch über Gordon Brown und Tony Blair (Anm.: "The Deal", 2003), das ich für Stephen Frears geschrieben habe. Wir wurden danach von den Produzenten gefragt, ob wir nicht auch einen gemeinsamen Film über den Tod von Prinzessin Diana machen wollten – als historisches und kulturelles Ereignis. Zuerst klang das für mich völlig belanglos. Erst als ich Tony Blairs Verhältnis zur Queen in dieser Zeit näher recherchierte, wurde die Geschichte für mich interessant.