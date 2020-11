Gillian Anderson im Interview: Unter dem Panzer der „Eisernen Lady“

Schauspieler sagen oft, dass man die Menschen, die man darstellt, auch lieben muss, weil man ihnen sonst bei der Darstellung unrecht tut. War das bei Ihnen und Margaret Thatcher auch so?

Für mich geht es bei den Figuren, die ich spiele, nicht um Zuneigung, sondern um Verständnis. Ich will die Motive verstehen, die hinter ihrem Ehrgeiz und ihrer Politik standen. Sie hatte auch Eigenschaften, die ich respektiere. Wie ihre Intelligenz und ihre Zielstrebigkeit, sich von unten nach oben zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihre Politik gutheiße, aber die eigene Meinung darf bei der Darstellung eines Menschen sowieso nicht im Vordergrund stehen.

Heute kämpfen viele Ihrer Kolleginnen für die gleiche Bezahlung, die Ihre Kollegen bekommen. Sie haben sich zu „Akte X“-Zeiten in den 90er Jahren dafür eingesetzt, als noch niemand davon gesprochen hat.

Ich war in einer privilegierten Position, weil die Serie schon sehr erfolgreich war. Die Produzenten hatten also keine Wahl, denn ich habe gesagt, wenn ich nicht so viel bekomme wie David Duchovny, höre ich auf. Und das wollte niemand. Viel interessanter finde ich aber, dass ich dieselbe Diskussion noch einmal führen musste, als die Gagen für die neuen „Akte X“-Episoden ausgehandelt wurden. Sie hatten nicht nur nichts dazugelernt, sie besaßen auch die Dreistigkeit, mich noch einmal im Preis drücken zu wollen, und dachten allen Ernstes, ich würde das so einfach akzeptieren.

Viel hat sich also für Frauen im Filmgeschäft seit den 90ern doch nicht verändert?

Ich wundere mich immer wieder. In der Fernsehserie „The Fall: Tod in Belfast“ spiele ich eine Polizeibeamtin, die ihre Sexualität frei auslebt und in einer der ersten Folgen einen jüngeren Kollegen abschleppt. Das war das Hauptthema in den meisten Interviews, die ich zum Start der Serie gegeben habe. Und da frage ich mich: Leben wir wirklich im 21. Jahrhundert? Was ist so schockierend daran, wenn eine Frau ihre Sexualität selbstbewusst auslebt?