Ho-Ho-Home Cinema: Weihnachtsserien und Filme zum Streamen

"Christmas on the Square" bei Netflix

Für das Musical, das die US-Ikone Dolly Parton für Netflix produzierte, ist maximale Kitschtoleranz vonnöten. In der Geschichte, in der die Bewohner eines Postkartenstädtchens das harte Herz einer Businessfrau erweichen müssen, die das Städtchen verkaufen und darauf eine Shoppingmall bauen will, hat dann aber doch auch erstaunlich viel Problemstoff und Gesellschaftskritik Platz. Musik und Tanz lassen den Schmalz auf hohem Niveau kochen.