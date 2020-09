"Enola Holmes": Sherlocks Schwester bekämpft das Patriarchat

Der Altersunterschied zwischen Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seiner jüngeren Schwester Enola ist beträchtlich: In den Geschichten von Arthur Conan Doyle aus dem 19. Jahrhundert kommt sie nämlich gar nicht vor, sondern erst in der Buchreihe „Enola Holmes“ von Nancy Springer, die ab Mitte der Nullerjahre erschien. Bei Netflix ist ihr erster Fall nun als flotte Verfilmung zu sehen.

In die Rolle der jugendlichen Enola – was rückwärts gelesen „alone“, also „allein“ bedeutet – schlüpft „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown. Die 16-jährige Protagonistin wächst im viktorianischen England mit ihrer Mutter (Helena Bonham Carter, "Sweeney Todd") auf, die sie auf unkonventionelle Art unterrichtet: Neben feministischer Lektüre stehen Chemie-Experimente und Kampfkunst am Stundenplan.