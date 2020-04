"Killing Eve", "Das Boot", "After Life": So sind die neuen Staffeln

"Das Boot": Staffel 2 nimmt langsam Fahrt auf

In der ersten Staffel musste die Sky-Serie noch dem Vergleich mit dem Original-„Boot“ von Wolfgang Petersen standhalten, auch wenn die beiden wenig miteinander zu tun haben. Nun stellt sich wie bei jeder anderen Serie die Frage – was tun in Staffel zwei? (Wie es Schauspielern und Regisseuren beim Dreh ging, können Sie hier nachlesen).

Bei „Das Boot“ wurde für die Fortsetzung ein zusätzlicher Handlungsstrang eingeführt: Den deutschen Kaleu Klaus Hoffmann ( Rick Okon) hat man in der ersten Staffel mitten auf dem Atlantik in einem Schlauchboot ausgesetzt. Wider Erwarten ist er, mehr oder weniger wohlauf, in den USA gestrandet.

Dort sucht er sich Hilfe bei Samuel Greenwood ( Vincent Kartheiser) – jenem Geschäftsmann, den Hoffmann im Zuge eines Gefangenenaustausches bereits an Bord seines U-Bootes kennengelernt hatte. Während Greenwood siene Kontakte spielen lässt, um Hoffmann wieder zurück nach Deutschland zu bringen, fühlt der sich in New York zunehmend wohler. Und verliebt sich ausgerechnet in eine schwarze Jazz-Sängerin.