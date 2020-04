"Das Boot" Staffel 2: Eine "Reise in den Wahnsinn"

Gefühlsmäßig wird es laut Regisseur Glasner in den neuen Folgen noch düsterer: „Bei einer zweiten Staffel hat man manchmal das Problem, dass es ,more of the same‘ ist, und das war hier eindeutig nicht der Fall. Man konnte gut mit den Figuren weiter in den Wahnsinn gehen“, so Glasner. „Und in allen großen Kriegsfilmen geht es ja um Reisen in den Wahnsinn.“

Info: „Das Boot“, Staffel 2, ab 24. April immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie auf Abruf. Mit Rick Okon, Tom Wlaschiha, Vicky Krieps, Vincent Kartheiser, Franz Dinda, Stefan Konarske, Robert Stadlober. Neu mit dabei sind u. a. Clemens Schick, Thomas Kretschmann, Rochelle Neil und Ulrich Matthes.