Tom Wlaschiha: "Zu viel Selbstsicherheit wäre langweilig"

Mit seiner Rolle als gesichtsloser Jaqen H’ghar in der HBO-Serie „Game of Thrones“ gelang dem deutschen Schauspieler der internationale Durchbruch. Mittlerweile wirkt Tom Wlaschiha in hochkarätigen Produktionen wie „Das Boot“ mit, er dreht gerade für Netflix in Italien und ist ab heute (Freitag) in der Action-Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ bei Amazon Prime Video zu sehen.

In Staffel 2 geht es für den CIA-Agenten Jack Ryan ( John Krasinski) nach Venezuela, nachdem ihm eine mysteriöse Schiffslieferung Kopfzerbrechen bereitet hat. Dort trifft er auf seinen Antagonisten Max Schenkel ( Wlaschiha), mit dem er sich ein grenzüberschreitendes Katz-und-Maus-Spiel liefert.

Im Interview mit dem KURIER spricht Wlaschiha über seine Rolle im – wie er sagt – „besseren Bond“, seine Karriere und High Heels.

KURIER: Sie haben bei „ Jack Ryan“ zugesagt, ohne die erste Staffel gesehen zu haben. War das nicht ein ziemliches Risiko?