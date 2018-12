Die Sky-Serie "Das Boot" bekommt eine zweite Staffel

Die Serie "Das Boot" bekommt eine zweite Staffel. Das haben Bavaria Fiction, Sonar Entertainment und Sky beschlossen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen - allerdings ohne den österreichischen Regisseur Andreas Prochaska. Die Serie knüpft an Wolfgang Petersens gleichnamigen Kinofilm von 1981 an.

Im Mittelpunkt der neuen Fernsehserie, angelehnt an die Bücher von Lothar-Günther Buchheim, steht die Mannschaft eines deutschen U-Bootes im Herbst 1942, die auf eine gefährliche Mission geschickt wird, während an Land der Widerstand gegen die deutschen Besatzer wächst. Zu sehen sind unter anderem Rick Okon, Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Lizzy Caplan und Robert Stadlober.

Die erste Staffel, die am 23. November gestartet ist, hat Sky zufolge binnen weniger Tage ein Millionenpublikum erreicht. Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte „Das Boot“ allein in Deutschland insgesamt 1,13 Mio. Seher im TV und erzielte weitere 1,89 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky.

Künftig nicht mehr an Bord ist jedenfalls Prochaska: Er hatte im November angekündigt, kein Interesse mehr zu haben. "Das waren zwei sehr intensive Jahre, und ich habe das Gefühl, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Jetzt finden sicher andere Regisseure neue Dinge dort zu entdecken", sagte er anlässlich des Starts der ersten Staffel.