Pubertät und Protest: Neues bei Netflix & Co

Wie weit darf man für seine Ideale gehen? Dieser Frage geht die neue Mini-Serie "Wir sind die Welle" bei Netflix nach. Dort ist nun auch das Drama " The King" mit Timothée Chalamet und Robert Pattinson zu sehen.

Amazon Prime Video schickt "Tom Clancy's Jack Ryan" in die zweite Staffel - dieses Mal mit dabei ist "Game of Thrones"-Darsteller Tom Wlaschiha als Bösewicht. Was Sie dabei erwartet, verrät Ihnen unser Streaming-Überblick fürs verlängerte Wochenende.

Außerdem: Welche Filme und Serien sonst noch bei Netflix, Amazon Prime Video, Sky und Apple TV+ starten.