"The Last Dance": Doku über Michael Jordan und die Chicago Bulls

Großes Interesse

Die Dokumentation über die Basketball-Legende und dessen letzte Saison bei den Chicago Bulls hat dem US-Sender ESPN beim Start der Ausstrahlung vergangenen Sonntag einen Rekord beschert. Nach Senderangaben schauten sich im Schnitt 6,1 Millionen Menschen in den USA die beiden ersten Folgen von "The Last Dance" an. Die Doku arbeitet großteils mit Aufnahmen, die damals der Sender exklusiv machen durfte: ESPN bekam unbeschränkten Zugang. Knapp 500 Stunden Material wurden gedreht. 20 Jahre später gab Michael Jordan grünes Licht, die losen Fäden zu einer sechsteiligen Geschichte zu spinnen.

Die Doku dreht sich aber nicht nur um den "König der Lüfte" selbst, sondern lässt auch zahlreiche Mitspieler, Weggefährten und Bewunderer zu Wort kommen. Da ist der unsympathische wie eigenwillige General Manager Jerry Krause, der baumlange Coach Phil Jackson, sind einstige Superstars wie Scottie Pippen, der schelmisch in die Kamera grinst und sagt: „Wir hielten uns für die beste Mannschaft, die es je gegeben hat.“ Der frühere Bulls-Center Bill Wennington wird ebenso befragt wie der herrlich überdrehte Rebound-König Dennis Rodman.

Über allem steht Michael Jordan, dessen Einstellung zum Sport einmalig war. Er war vom Erfolg besessen: „Ich will um jeden Preis gewinnen. Notfalls im Alleingang“, sagt er in der zweiten Folge der Doku. „Kann ich das nicht, dann drehe ich durch.“

Letzter Tanz

"The Last Dance" dokumentiert aber auch das letzte Kapitel jenes Wunderteams, das nach dem Gewinn der Meisterschaft auseinander brechen wird. Die Mannschaft steht am Ende ihres Zenits. Die Spieler werden älter - auch Jordan, der trotzdem immer noch der beste Spieler der Welt ist. "Wir wussten, das wird das Ende der Reise", sagt Scottie Pippen. Aber am Ende dieser Reise wollten es die Bulls noch einmal allen zeigen - sie baten zum letzten Tanz.