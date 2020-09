Disneys "Mulan": So ist der Doch-Nicht-Blockbuster

Und weil nichts umsonst ist (und derzeit ein ordentliches Minus in der Disney-Bilanz steht), kostet „Mulan“ dort 22 Euro extra.

Dass „Mulan“ nun abseits der Kinos startet, ist in vielerlei Hinsicht schade. Weil die Kinos die Einnahmen aus dem Film dringend gebraucht hätten. Weil „Mulan“ in der Echtverfilmung große Bilder aufwartet, die sich nach einer ebensolchen Leinwand sehnen und nun gegen die Ränder des Laptopbildschirms pressen.

Und weil der Film mit Yifei Liu in der Titelrolle genau jene Art Unterhaltung ist, die man gerne mit Popcorn und in Begleitung im Kino an sich vorbeiziehen lassen würde.