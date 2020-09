"Mulan"-Star Yifei Liu lebte einst mit 30 Katzen: Vom Queens-Apartment auf die Leinwand

Vier Jahre lang lebte Liu Yifei in Queens, New York

Mit elf Jahren zieht die angehende Schauspielerin mit ihrer Mutter nach New York. Vier Jahre lang leben die beiden in einer bescheidenen Wohnung in Queens, bevor Liu Yifei 2002 nach China zurückkehrt. Ihr Ziel: Schauspielerin werden. Liu Yifei bemüht sich um die Aufnahme an der renommierten "Beijing Film Academy" in Peking - und überzeugt. Sie zählt zu den 500 von über 100.000 Bewerberinnen, welche in die Schauspielakademie aufgenommen werden. Mit 14 gilt Liu Yifei als die jüngste Schülerin, die jemals an der prestigeträchtigen Akademie studieren durfte.