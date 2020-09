5 Streaming-Highlights, auf die wir uns im September freuen

3. The Devil All The Time

Düster wird es in diesem Film von Regisseur Antonio Campos (u. a. "The Sinner"), der auf dem Roman "Das Handwerk des Teufels" basiert: In Knockemstiff, einem kleinen Ort im Mittleren Westen, treffen zwielichtige Charaktere aufeinander. Der Sohn eines Kriegsveteranen versucht, die Dorfbewohner vor dunklen Mächten zu bewahren. Die Besetzung kann sich sehen lassen: Robert Pattinson, Bill Skårsgard, Tom Holland, Riley Keough, Mia Wasikowska und viele andere sind in dem Psychothriller zu sehen.

"The Devil All The Time" ist ab 18. September bei Netflix zu streamen