"Cobra Kai" bei Netflix: Nostalgie-Trip mit den "Karate Kid"-Stars

Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seit Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Johnny Lawrence (William Zabka) im Kultfilm „Karate Kid“ erstmals aufeinandergetroffen sind: Daniel war der zurückhaltende Teenager, der sich – frisch von New Jersey nach Kalifornien gezogen – schwer tat, in seiner neuen Heimat Anschluss zu finden. Johnny war der aggressive Haudegen, dem Daniel nach einem intensiven Kampfsport-Training bei seinem Lehrer, Mister Miyagi, am Ende von „Karate Kid“ in einem Turnier die Stirn bot.

Wie es ihnen mehr als drei Jahrzehnte später geht, ist nun bei Netflix zu sehen: Dort sind ab heute (Freitag) die ersten beiden Staffeln von „Cobra Kai“ verfügbar – mit den beiden Originaldarstellern.