Sci-Fi-Serie "Devs": Philosophiestunde im Computerraum

Alles wird berechnet

„Devs“ ist die erste Serie von Alex Garland. Von ihm stammen die Filme „Ex Machina“ (2015) und „Auslöschung“ (2018), er hat auch die Drehbücher für „28 Days Later“ (2002) und „Sunshine“ (2007) geschrieben. In diese Reihe passt auch sein Serienprojekt: Erneut geht es um Moral und Technologie. Auch wer mit Quantencomputern und Determinismus nicht viel anfangen kann, versteht bald, was es mit Devs auf sich hat: Hier wird alles berechnet. Auch die Vergangenheit. Und die Zukunft. Doch wenn sich alles berechnen lässt, hat man dann eigentlich noch einen freien Willen? Oder ist unser Handeln vorherbestimmt?

Beaufsichtigt wird das unheimliche Rechenprojekt von Firmenchef Forest (Nick Offerman), einem exzentrischen Typ im Holzfällerhemd, der Salatblätter mit bloßen Fingern aus einer Box jausnet und den man auf den ersten Blick vermutlich nicht unbedingt in der IT-Branche verorten würde.

Lily traut ihm nicht recht über den Weg. Sie vermutet, dass ihr Chef etwas mit dem Verschwinden von Sergei zu tun hat und stellt Nachforschungen an, die sie in gehörige Schwierigkeiten bringen. „Devs“ macht Ausflüge in Thriller-Gefilde, beschäftigt sich aber hauptsächlich mit philosophischen Fragen.

Protagonistin Lily wirkt dabei nicht immer überzeugend, und auch wenn sie als kämpferisch dargestellt werden soll, kommt sie oft eher lethargisch und leichtgläubig rüber. Auch die Dialoge klingen stellenweise weniger wie Gespräche, sondern mehr wie Erklärtexte für die Zuschauer.