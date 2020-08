5 Serien, auf die wir uns im August freuen

1. Ramy

Für die erste Staffel wurde Comedian und Hauptdarsteller Ramy Youssef mit einem Golden Globe ausgezeichnet, nun geht seine autobiografische Serie "Ramy" bei Starzplay in die Fortsetzung. Im Mittelpunkt steht erneut der junge Ramy aus New Jersey, der sich in einer Quarter Life Crisis befindet: Muslim und Millennial zu sein, ist gar nicht so einfach. In der neuen Staffel mit dabei ist Mahershala Ali ("Moonlight") als charismatischer Scheich, der im Internet schon als Nachfolger des "Hot Priest" aus "Fleabag" gehandelt wird.

"Ramy" Staffel 2 startet am 6. August bei Starzplay