"Little Fires Everywhere": Feuriger Kampf mit Reese Witherspoon

Sex nach Wochenplan

Wir befinden uns – an diversen elektronischen Geräten ablesbar – im Jahr 1997, mehrere Wochen bevor es zum eingangs beschriebenen Flammeninferno kommt. Reese Witherspoon ("Natürlich blond!", "Big Little Lies") schlüpft in die Rolle der betuchten Elena Richardson. Sie hat vier Kinder, ein stattliches Eigenheim und den wohl organisiertesten Familienkalender am Kühlschrank hängen, den man je gesehen hat. (Man könnte ganze Seite mit ihren Eigenheiten füllen: So wird die richtige Menge des Feierabenddrinks etwa mittels Messbecher bestimmt, Sex mit dem Ehemann gibt es streng nach Plan nur mittwochs und samstags.)

Als die (Lebens-)Künstlerin und Alleinerzieherin Mia Warren ( Kerry Washington, "Django Unchained", "Scandal") mit ihrer Tochter Pearl in den beschaulichen Vorzeigeort Shaker Heights zieht, vermietet Elena ihr aus Mitleid und schlechtem Gewissen günstig eine Wohnung und bietet ihr auch gleich einen Job als Haushälterin an. Mia lässt wenig von sich durchblicken, nur sehr zaghaft nähern sich die beiden Frauen an.