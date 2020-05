"Dispatches From Elsewhere": Ein märchenhafter Selbstfindungstrip

Nach wahren Begebenheiten

Keiner von ihnen weiß so recht, worum es sich bei dem Ganzen handelt: eine Verschwörung, ein Spiel, ein großer Schwindel – oder ist das alles gar echt?

So seltsam das alles klingt: „Dispatches From Elsewhere“ beruht zumindest teilweise auf wahren Begebenheiten. Tatsächlich hat eine Gruppe von Künstlern in San Francisco vor einigen Jahren eine ähnliche Schnitzeljagd inszeniert. Segel hat in einer Doku davon erfahren und ist so auf die Idee für seine neue Serie gestoßen, die bei der diesjährigen Berlinale Premiere feierte.