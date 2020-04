Streaming-Tipps fürs Wochenende: "Upload", "Beastie Boys Story" und "Never Have I Ever"

Die „ Beastie Boys Story“ ist ein gelungener, oft humoriger, auch für Fans informativer Vortrag über zu schnellen Erfolg, übers Hinfliegen und Aufstehen und das schnelllebige Musikbusiness – zwischen ihrem Bestseller-Debütalbum „Licensed to Ill“ und dem kommerziell gefloppten Nachfolger „Paul’s Boutique“ vergingen nur drei Jahre.

Es ist aber auch eine Geschichte über das von Adam Yauch erfundene Bass-Riff in „Sabotage“, über Zeilen wie „Fight for your right to party“ und über bedingungslose Freundschaft, die nichts trennen kann – nicht einmal der Tod. ( Marco Weise)

Info: " Beastie Boys Story", aktuell bei AppleTV+