Netflix: Ein Pariser Jazzclub steht vor dem Bankrott

„The Eddy“ ist der Name eines Nachtclubs in Paris, wo der gestrandete US-Jazzmusiker Elliot – ein melancholischer André Holland – mit seinem besten Freund Farid ( Tahar Rahim) ein Lokal für Live-Jazz betreibt. Leider gehen die Geschäfte nicht so gut, und mafiöse Verstrickungen machen die Sache nicht besser. Als Elliots Teenager-Tochter anreist, um bei ihrem Vater zu leben, addieren sich die Schwierigkeiten.

„Whiplash“-Regisseur Chazelle führte bei den ersten beiden Episoden selbst Regie: Mit losgelöster Kamera umschmeichelt er die Musiker bei ihren Auftritten und bringt deren Blasinstrumente im Scheinwerferlicht charismatisch zum Glänzen. Die Handlungsstränge – immer aus der Perspektive einer anderen Person aus dem Club-Umfeld erzählt – spitzen sich zwischen Thriller und Familiendrama zu. (Jazz-)Musik aber bildet das starke, schöne Herzstück von „The Eddy“.

Info: Die Serie "The Eddy" ist bei Netflix zu sehen