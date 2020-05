Netflix-Doku "Becoming" über Michelle Obama: Perfekt in Szene gesetzt

Bei "Becoming" ist nichts dem Zufall überlassen

Ganz scheint sie sich nicht davon gelöst zu haben – und so bleibt „Becoming“ stets an der sicheren Oberfläche. Dass man nur perfekt inszenierte Einblicke in Michelle Obamas Leben bekommt, liegt wohl auch daran, dass die Dokumentation von Higher Grounds, der Produktionsfirma der Obamas, stammt. Da wird nichts dem Zufall überlassen.

Die Ex-First-Lady bestand übrigens darauf, dass ihre Töchter Sasha und Malia ihre Betten selbst machen.

Info: Die Doku "Becoming" ist bei Netflix zu sehen