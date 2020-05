"White Lines" bei Netflix: Maue Party auf Ibiza

Mit Raves die Welt verbessern

Zoe macht sich also auf die Suche nach den alten Freunden ihre Bruders, der einst auf die berüchtigte Insel gekommen war, um als DJ durchzustarten.

Unter seinen ehemaligen Weggefährten ist etwa der tollpatschige Berufsjugendliche Marcus ( Daniel Mays), der mit Drogen dealt, um sein Haus abzubezahlen und es dabei gleich einmal schafft, Kokain im halben Garten zu verteilen. Seine resolute Ex Anna ( Angela Griffin) veranstaltet wilde Sex-Partys in Nobel-Villen und der geläuterte David ( Laurence Fox) holt sich seinen Kick mittlerweile bei diversen Esoterik-Ritualen. Sie alle scheinen mehr zu wissen, als sie verraten wollen.

Den verstorbenen Axel lernt man in Rückblenden kennen: Übermütig erklärt er darin etwa, wie er mit seinen illegalen Rave-Partys die Welt verbessern will und was für einen tieferen Sinn das alles hat. Aha.