"Dead To Me" Staffel 2 – und was Sie dieses Wochenende noch streamen können

Es wird mörderisch, dramatisch und äußerst bunt: Christina Applegate muss in den neuen Folgen der Netflix-Serie "Dead To Me" einen dunkles Geheimnis vertuschen. Marvel-Star Mark Ruffalo spielt in der HBO-Serie "I Know This Much Is True" gleich zwei Rollen. Und Sänger Sting erklärt in "Have A Nice Trip", wie man richtig Drogen nimmt.

Staffel 2 von "Dead To Me": In der Lüge vereint

Es könnte alles so unbeschwert sein, wenn da nicht diese verflixte Sache mit der Wahrheit wäre. Die Serie „Dead To Me“ – die zweite Staffel läuft seit Kurzem bei Netflix – erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft.

Da wäre die cholerische Immobilienmaklerin Jen ( Christina Applegate), die nichts von Gefühlsduselei hält und zum Frustabbau gerne bei voller Lautstärke in ihrem Auto Metal hört (u. a. die deutsche Band Caliban). Die übertrieben gut gelaunte Künstlerin Judy ( Linda Cardellini) hingegen ist die Freundlichkeit in Person und beschäftigt sich in ihrer Freizeit am liebsten mit Horoskopen, Kristallen und Räucherstäbchen.