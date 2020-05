Mark Ruffalo über seine neue Serie: Manchmal muss man alles rauslassen

In einer Bibliothek, an einem schönen Oktobernachmittag, fängt Thomas an zu beten, wird immer lauter und holt dann ein Messer hervor, um sich die rechte Hand abzuschneiden. Als Opfergabe.

Mit dieser tragischen Szene beginnt die HBO-Serie „I Know This Much Is True“, die in der Nacht auf Montag, parallel zur Ausstrahlung in den USA, auch hierzulande bei Sky startet. Die sechs Episoden basieren auf dem Roman „Früh am Morgen beginnt die Nacht“ von Wally Lamb und erzählen von zwei eineiigen Zwillingsbrüdern, von Dominick und dem an Schizophrenie leidenden Thomas. Sie müssen eine Reihe von schweren Schicksalsschlägen verkraften, vom Konflikt mit dem Stiefvater bis zum Krebstod der Mutter.

Beide Brüder werden von Mark Ruffalo gespielt. In weiteren Rollen zu sehen sind Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Juliette Lewis und Kathryn Hahn.

Ruffalo spielte erst Dominick, dann Thomas

„Wenn man Zwillinge in einem Film oder in einer Serie sieht, hat man oft das Gefühl, der Schauspieler ist schnell hinter den Kulissen verschwunden, hat sich einen Bart angeklebt oder ein anderes Kostüm angezogen und die Szene dann noch einmal gespielt“, erzählt Ruffalo in einem gemeinsamen Zoom-Meeting mit Regisseur Derek Cianfrance („Blue Valentine“, „The Place Beyond The Pines“).