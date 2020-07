"How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 2: Noch mehr Drogen im Kinderzimmer

Was man nicht alles tut, um jemandem zu gefallen. Manche versuchen es mit großen Gesten oder teuren Geschenken. Und Außenseiter Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) verwandelt sein Kinderzimmer in der verschlafenen Kleinstadt Rinseln halt kurzerhand in ein Drogenlogistikzentrum.

Damit will er seiner Lisa (Lena Klenke) beweisen, dass er doch ein ziemlich cooler Typ ist. In welches Schlamassel er sich und seine Freunde, Computer-Nerd Lenny (Danilo Kamperidis) und Schulschönling Dan (Damian Hardung), stürzt, davon erzählt die deutsche Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“.

Die tempo- und witzreiche Coming-of-Age-Serie, produziert von der Kölner bildundtonfabrik, die auch hinter Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ steckt, wurde im Vorjahr zum Hit auf Netflix. Die Produktion erhielt zahlreiche Preise, unter anderem eine ROMY, Hauptdarsteller Maximilian Mundt wurde mit der Nachwuchs-ROMY ausgezeichnet – bei der überraschenden Bekanntgabe via Skype fehlten ihm sichtlich die Worte (nachzusehen hier). Seit dieser Woche ist nun die zweite Staffel der erfolgreichen Serie zum Streamen verfügbar.