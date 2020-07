Streamingkritiken der Woche: "Normal People", "Cursed" und mehr

Serienstarts ganz kurz

How To Sell Drugs Online (fast). Die zweite Staffel der erfolgreichen und sehenswerten deutschen Serie ist ab Dienstag (21. Juli) auf Netflix abrufbar. Im Zentrum steht erneut der deutsche Schauspieler und ROMY-Gewinner Maximilian Mundt: Er spielt den blassen Computer-Nerd Moritz, der aus Liebeskummer und anderen seelischen Kränkungen einen Drogenring im Darknet (also dem verschlüsselten, meist illegalen Teil des Internet) aufzieht. „How To Sell Drugs Online fast(er)“ ist das Motto der zweiten Staffel. Mehr über Staffel 2 gibt es kommende Woche an dieser Stelle zu lesen.