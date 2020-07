"Little Voice" bietet fast perfekte Musical-Unterhaltung

An heißen Tagen wie diesen greift sogar der Schweinsbratenverehrer freiwillig zur kalorien- wie fettärmeren Kost – also eher zum Backhendlsalat als zur gebackenen Blunzn mit Sauerkraut, weil die einem bei 30 Grad im Schatten ganz schön schwer im Magen liegen kann.

In der Sommerzeit hat man eben gerne etwas leichteres am Teller. Das gilt auch im Bereich der Unterhaltung. Denken Sie zum Beispiel ans Freilufttheater am Dorfplatz oder an das seichte Programm im Fernsehen. Und auch beim Serienangebot setzen die globalen Streamingdienste aktuell eher auf Formate, die einen nicht allzu sehr überfordern. Ein Beispiel für gut verdauliche Serien-Schonkost ist etwa „Little Voice“, das heute, Freitag, auf Apple TV+ startet.

Im Rahmen der halbstündigen Episoden begleitet man die junge Singer-Songwriterin Bess King (bezaubernd Brittany O’Grady) bei ihren ersten Versuchen, in der Musikszene von New York Fuß zu fassen. Der Erfolg lässt aber auf sich warten und so hält sich Bess mit diversen Jobs über Wasser. Sie arbeitet als Hunde-Nanny, führt ein Rudel sabbernder Vierbeiner durch den Central Park, gibt Kindern Musikunterricht und steht abends hinter der Bar eines Musikclubs, wo sie Bands bewundert, die dort auftreten. Zudem kümmert sie sich um den verhaltensauffälligen Bruder, ihren Vater – einen trinkfreudiger Lebenskünstler – und versucht ihr langweiligen Liebesleben etwas aufregender zu gestalten. Blöd nur, dass das Objekt der Begierde schon vergeben ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden ... Und bis dahin geht sie einfach ihrer wahren Leidenschaft, dem Musizieren, nach.