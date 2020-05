KURIER ROMY 2020: Wer bekommt die begehrten Publikumspreise?

Kino

Bester Kinofilm

"The trouble with being born"

Regie: Sandra Wollner, Drehbuch: Sandra Wollner, Roderick Warich, Produktion: Lixi Frank und David Bohun (Panama Film KG), Viktoria Stolpe (The Barricades), Timm Kröger (The Barricades), Astrid Schäfer (Filmakademie Baden-Württemberg), Andi G. Hess & Das kleine Fernsehspiel ZDF.



Beste Regie Kinofilm

Nora Fingscheidt "Systemsprenger"

Drehbuch: Nora Fingscheidt, Produktion: Weydemann Bros GmbH, Kineo Filmproduktion und Oma Inge Film in Koproduktion mit dem Kleinen Fernsehspiel ZDF



Beste Bildgestaltung Kinofilm

Judith Benedikt & Eva Testor „Backstage Wiener Staatsoper“

Regie: Stephanus Domanig, Drehbuch: Stephanus Domanig, Martina Theininger, Produktion: Mathias Forberg, Viktoria Salcher (Prisma Film- und Fernsehproduktion)

(INFO: ORF2 zeigt die Doku am Montag, 1. Juni, um 22.20 Uhr)



Bestes Buch Kinofilm

Simon Verhoeven „Nightlife"

Regie: Simon Verhoeven, Produktion: Quirin Berg, Max Wiedemann



Beste Produktion Kinofilm

Rainer Frimmel & Tizza Covi „Aufzeichnungen aus der Unterwelt"

Regie: Tizza Covi & Rainer Frimmel, Drehbuch: Rainer Frimmel

Beste Kino-Doku

„Aufzeichnungen aus der Unterwelt"

Regie: Tizza Covi & Rainer Frimmel, Drehbuch: Rainer Frimmel, Produktion: Rainer Frimmel

Fernsehen/Streaming

Bester TV-Film

"Spuren des Bösen: Sehnsucht“

Regie: Andreas Prochaska, Drehbuch: Martin Ambrosch, Produktion: Josef Aichholzer (Aichholzer Film), ORF & ZDF

Beste TV-Serie

„How to sell drugs online (fast)“ (Netflix)

Regie: Lars Montag, Arne Feldhusen, Drehbuch: Sebastian Colley, Philipp Käßbohrer, Stefan Titze, Produktion: bildundtonfabrik



Beste Regie TV-Fiction

Catalina Molina „Landkrimi: Das dunkle Paradies“

Drehbuch: Sarah Wassermair, Catalina Molina, Produktion: Jakob Pochlatko, Dieter Pochlatko (Epo-Film), ORF & ZDF

Beste Bildgestaltung TV-Fiction

Leena Koppe „Landkrimi: Das letzte Problem“

Regie: Karl Markovics, Drehbuch: Daniel Kehlmann, Produktion: John Lueftner, David Schalko (Superfilm), ORF & ARTE



Bestes Buch TV-Fiction

Agnes Pluch „Balanceakt“

Regie: Vivian Naefe, Produktion: Thomas Hroch, Gerald Podgornig, Gudula von Eysmondt (Mona Film, Tivoli Film), ORF & ZDF



Beste Produktion TV-Fiction

Heinrich Ambrosch, Marvin Kren, Moritz Polter „Freud“

Regie: Marvin Kren, Drehbuch: Marvin Kren, Stefan Brunner, Benjamin Hessler, Produktion: Satel Film, Bavaria Fiction & Mia Film, ORF & Netflix



Beste TV-Doku

„Nie zu spät - Die Träume der Hundertjährigen“

Idee & Moderation: Lisa Gadenstätter, Regie: Alex Wieser, Kamera: Benjamin Paya, Produktion: phlex film/Alexandra Wieser