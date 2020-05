Romy für einfühlsames Film-Porträt der Fantastischen Vier

In dem Film kommt auch raus, dass Sie mit dem Erfolg von „Die da !?!“ gar nicht so glücklich waren, weil Sie danach nur mehr als Spaßmacher ohne Substanz gesehen wurden. Was ist die peinlichste Erinnerung an diese Karriere-Phase?

Es gab im ZDF eine Schlagerparade mit Dieter Thomas Heck, die hieß „Musik liegt in der Luft“. Die Plattenfirma hat uns gebeten, dabei mit „Die da !?!“ aufzutreten. Dort gab es eine Kulisse mit einer Leiter, was aussah wie im Malerfachgeschäft, und natürlich – das ultimative Hip-Hop-Klischee – eine brennende Mülltonne! Wir tanzten unter der Leiter durch und um die Mülltonne herum, während wir „Die da !?!“ aufführten. Wir dachten, von unseren coolen Freunden in Stuttgart kriegt das eh keiner mit. Wer von denen schaut schon „Musik liegt in der Luft“? Aber am nächsten Tag beschwerten sich prompt alle bis hin zum letzten Punk: „Ich habe euch gestern bei Dieter Thomas Heck gesehen, das war total peinlich!“ Unser Ruf als coole Indie-Rapper war damit endgültig ausradiert.