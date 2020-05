Krisenfest - heute Abend wird die KURIER ROMY vergeben

Statt bei einer glanzvollen Gala in der Wiener Hofburg, auf die man sich als potenzieller Preisträger einstellen kann, „kommt die ROMY aus heiterem Himmel, in einem Fall sogar im wahrsten Sinn des Wortes“, erzählt Knoll. Für diese besonderen TV-Momente hängt sich der Publikumsliebling ordentlich rein, testet auch mal die Geländegängigkeit des Smokings und tritt sogar in die Pedale, um seine Mission zu vollenden.

Diese neue Überraschungsshow ist notwendig geworden, weil die Corona-Pandemie Österreich erreicht hat. Die traditionelle Gala aus der Wiener Hofburg musste im 31. Jahr des ROMY-Bestehens erstmals ausfallen. Das hatte zuvor nicht einmal der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull 2010 geschafft.

„Nach dem verordneten Lockdown wurde uns schnell klar, dass wir die KURIER ROMY-Gala, so wie sie unsere zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland und das TV-Publikum kennen, nicht durchführen können. Aber natürlich wollten wir die Gewinner des Publikumsvotings kommunizieren und alle Preise der Jury und der Akademie übergeben. Gerade in Zeiten wie diesen gebührt Kunstschaffenden jede Wertschätzung“, betont KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger.