"The Umbrella Academy" Staffel 2: Von der Apokalypse verfolgt

Gelungene Party

Viele Baustellen also, die in der zweiten Staffel von „Umbrella Academy“ bearbeitet werden müssen, was manchmal Tempo rausnimmt. Wie immer bei Zeitreisen stellen sich auch so einige Logik-Fragen.

Aber insgesamt stimmt die Mischung aus Tiefgang, wenn einzelne Charaktere und deren Backstory im Fokus stehen, und Unterhaltung, wenn etwa zu „I Was Made For Lovin’ You“ von Kiss gekämpft wird. Und wie schon in Staffel 1 kommt die Serie dankenswerterweise erneut ohne abgekaute Superhelden-Klischees aus. Es dauert ein wenig, bis sie zueinander finden, aber auch das zweite Familientreffen der Hargreeves' ist ein absolut gelungenes.