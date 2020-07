Sky-Serie "Gangs of London": Schönes Blutvergießen

Man sieht in einer ausgedehnten Pub-Schlägerei, wie Aschenbecher in Gesichtern verschwinden und Dartpfeile zu Stichwaffen werden. Die vielen blutigen Kampfszenen sind nichts für schwache Nerven, aber so detailreich choreografiert, dass sie fast wieder schön sind.

Was Neo-Gangsterboss Sean nicht ahnt: Der ehrgeizige Elliot arbeitet in Wahrheit für jemand anderen. Und auch die übrigen Gangs, die behaupten zu helfen, sind eigentlich nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht.

Wie in anderen Gangster-Serien gibt es hier viele griesgrämig dreinblickende Männer (selten auch mal eine Frau wie "Game Of Thrones"-Star Michelle Fairley als Seans Mutter), die ins Leere starren und erklären, wie wichtig ihnen die Familie sei. Auch anderes kommt einem ziemlich bekannt vor.

„Gangs of London“ ist eine hochwertige Produktion, aber leider nicht übermäßig innovativ.