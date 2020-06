"Dark" Staffel 3: Noch mehr Rätselraten in der Zeitschleife

In der falschen Zeit

Alles begann – zumindest für den Zuschauer – mit einer Reihe von vermissten Kindern, die die Bevölkerung von Winden in Aufruhr versetzte. Was wie ein düsterer Krimi startete, entwickelte sich bald in eine komplexe Sci-Fi-Saga, als der Schüler Jonas (Louis Hofmann) in einer Höhle im Wald ein Portal entdeckte, mit dem er durch die Zeit reisen konnte – und das mit den verschwundenen Kindern zu tun hatte.

Doch Jonas war nicht der Einzige, der dieses Tor nutzte. Immer mehr Einwohner aus Winden begannen, in andere Zeitebenen zu springen und trafen so auf ihr eigenes Ich oder ihre jüngeren beziehungsweise älteren Verwandten. Manch einer von ihnen blieb dabei gar in der falschen Zeit stecken.