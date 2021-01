HBO-Serie "Industry": Zwischen Koks und Konkurrenzdruck

Entbehrungen und Demütigungen

Kreiert wurde die Serie von Mickey Down („You, Me and the Apocalypse“) und Konrad Kay („Hoff the Record“), die beide selbst aus der Finanzwelt kommen. Regie bei der ersten Episode führte „Girls“-Schöpferin Lena Dunham. „Industry“ besticht nicht durch eine übergeordnete Handlung, sondern mit den Charakteren. Man will wissen, wie es mit ihnen weitergeht, wie sie sich entwickeln und wie lange sie die Erniedrigungen ihrer Chefs hinnehmen. Oder ob das gute Geld, das sie verdienen, all die Entbehrungen rechtfertigt.

Dass man sich hier die Nächte um die Ohren schlägt oder vor dem gesamten Team blöde Sprüche anhören muss, gehört anscheinend dazu. Den Druck, den die Protagonisten im Job aushalten müssen, entladen sie verständlicherweise in diversen Partys. Blöd nur, wenn man direkt vom Feiern in die Arbeit kommt und ausgerechnet dann ein schwerer Fehler passiert.

Was genau da an den Computern mit den vielen Zahlen eigentlich gearbeitet wird, bleibt jedoch oft rätselhaft. Da ist „Industry“ – anders als „Bad Banks“ – manchmal doch zu sehr mit den persönlichen Dramen beschäftigt. Sehenswert ist die Serie trotzdem. Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt.