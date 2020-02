"Bad Banks" Staffel 2: "Das ist doch Wahnsinn, oder?"

Mit der ersten Staffel gelang den „Bad Banks“-Machern eine Punktlandung. In sechs temporeichen Folgen erzählte die deutsche Serie von den undurchsichtigen Machenschaften in der Hochfinanz, von den Tiefpunkten der menschlichen Psyche, verpackt in einem hochspannenden Thriller. „Bad Banks“ wurde mit Preisen überhäuft – unter anderem mit einer Akademie-ROMY im Vorjahr für Drehbuchautor Oliver Kienle. Nun ist die zweite Staffel verfügbar (Sendetermine finden Sie am Ende des Artikels).