Neuer deutscher Netflix-Film "Isi & Ossi" startet im Februar

Netflix hat Trailer (siehe unten) und Starttermin für den neuen Film "Isi & Ossi" veröffentlicht. Pünktlich zum Valentinstag, am 14. Februar, soll die deutsche Liebeskomödie beim Streamingdienst verfügbar sein.

In den Hauptrollen zu sehen sind Lisa Vicari (Martha aus der Netflix-Serie "Dark") als Milliardärstochter Isi und Dennis Mojen ("Traumfabrik") als mittelloser Boxer. Die Österreicherin Zoe Straub ist in die Rolle von Isis reicher Freundin geschlüpft. Als Showrunner fungiert Oliver Kienle (Drenbuchautor von u. a. "Bad Banks"). "Isi & Ossi" sei eine "speziell deutsche und gleichzeitig sehr universelle Geschichte", so Kienle.