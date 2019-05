Sängerin Zoë Straub ergattert Rolle in deutschem Netflix-Film

Aber egal, was bei ihr ansteht, ob Drehen oder Musik produzieren - sie fokussiert sich immer voll und ganz auf das gerade Aktuelle. "Ich sehe mich einfach in beiden, das gehört beides für mich zusammen", meint sie. Und filmisch ist sie offen für alles. "Momentan reizt mich da wirklich alles. Würde auch gerne mal an meine Grenzen gehen und etwas sehr Emotionales spielen."

Auch musikalisch könnte es derzeit nicht besser laufen. Zoë ist mit ihrer neuen Single "C'est La Vie" sogar vor kurzem Platz 1 der Spotify Viral Charts Italy gewesen.