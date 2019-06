Kampf der Universen: Wie Marvel DC davon flog

Ungefähr 2003, Jahre vor dem Siegeszug der Avengers und Co., entstand bei Marvel eine ambitionierte Idee. Was, wenn man Filme über die eigenen Comic-Helden nicht mehr nur koproduzieren, sondern gleich komplett selbst machen würde? Auf eigene Rechnung, aber eben auch mit kompletter Kontrolle? Das war riskant, auch weil die Firma dafür viel Geld brauchte und die Rechte an populären Figuren wie Thor als Sicherheit hinterlegte.

Doch es zahlte sich aus. Mit „ Iron Man“ erschien 2008 der erste komplett selbstproduzierte Film der Marvel Studios, der das „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) begründete. Im Wesentlichen ist das MCU eine Serie aus bislang 22 Superheldenfilmen, die miteinander zusammenhängen und in mehreren Phasen eine fortlaufende Geschichte erzählen.

Es ist die erfolgreichste Filmreihe der Geschichte und spielte bislang über 21 Milliarden Dollar ein. Mit „Spiderman: Far from Home“ (Kinostart 4. Juli 2019) geht die dritte Phase im Moment offiziell zu Ende. Die Idee war, zumindest in der Rückschau, genial.

Marvel baute geschickt die Erwartung auf, dass man alle Filme gesehen haben müsse, um der Story zu folgen, obwohl die Verbindung zu anderen Filmen meist nur in zwei, drei Szenen während der End-Credits hergestellt wurde. Aber Menschen rannten so auch in die Kinos, um sich schwächere Filme wie „Doctor Strange“ anzuschauen. Zusätzlich wurde die sich langsam entfaltende Geschichte um den galaktischen Superschurken Thanos, der die Hälfte des Lebens des Universums auslöschen möchte, zu einem popkulturellen Phänomen. Zahllose Fantheorien wurden in Internetforen hin- und hergewälzt.