"Marvel's 616": Außenseiter, die für das Gute kämpfen

In dieser Zeit war das Marvel-Zentrum New York, wo die Immigranten aus Osteuropa landeten. Die Eltern brachten von dort ihre bildmächtigen Legenden und fantastischen Geschichten mit und gaben sie an ihre Kinder weiter – die sie in Comics verwandelten. So wurde etwa aus dem Golem der an sich gutmütige, aber jähzornige „Hulk“.

Die Geschichten, die die Marvel-Comics erzählen, handeln bis heute von andersartigen Außenseitern, die keine Heimat und keine Eltern haben, die helfen und sich wehren wollen. Im Marvel-Universum tragen sie gerne Masken. Anonym und in hautengen Kostümen ziehen sie in den Kampf für das Gute. Sie heißen Super-, Spinnen- oder Fledermausmann und treiben ihr (Un-)Wesen bis heute. Mit „Superman“ wurde übrigens Friedrich Nietzsches Konzeption des Übermenschen in eine moderne Bildsprache übersetzt. Ob die Comic-Zeichner vor ihrer „Erfindung“ ihres Supermannes Nietzsche so genau gelesen hatten, sei dahingestellt.