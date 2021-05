"Friends: The Reunion": Tränen, Geständnisse und unnötige Gäste

Echte "Friends"

Nie wieder werden sie in der Konstellation vor der Kamera stehen und zu „Friends“ befragt werden, sagt Cox am Ende des 100-minütigen Specials. In 15 Jahren werde es nicht noch mal so eine „Reunion“ geben. Aber zum gemeinsamen Abendessen wollen sie sich treffen und damit nicht wieder so lange warten. Die Vorstellung, dass die „Friends“ auch tatsächlich „Friends“ sind, ist ohnehin schöner und wertvoller als jede Nostalgie-TV-Produktion.

Info:

Ab 27. Mai 2021 in der Originalfassung auf Sky X und Sky Q auf Abruf.

Am 29. Mai 2021 um 20:15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One.