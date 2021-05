Was Aniston am "Friends"-Set gestohlen hat und nun zugibt

Zehn Jahre lang drehte Jennifer Aniston mit ihren mittlerweile weltbekannten Kollegen die Hitserie "Friends". Vor 17 Jahren wurde die letzte Folge ausgestrahlt. Das Millionenpublikum wünschte sich danach jahrelang eine Wiedervereinigung der New Yorker Clique - die es nun endlich, wenn auch nur für eine Folge, tatsächlich am 27. Mai in den USA zu sehen gibt.

Zur Bewerbung der neuen Folge geben die sechs Hauptdarsteller derzeit fleißig Interviews. Dabei erzählte Jen Aniston nun, dass sie ein ganz bestimmtes Set-Teil am Ende der Serie gestohlen hat.

Jeder hat ein Andenken an "Friends" mitgehen lassen. Aniston suchte sich aber nichts aus ihrer eigenen Garderobe für ihr Alter Ego Rachel aus, sondern stibitzte ein Kleid aus Courteney Coxs Ankleidezimmer - die bis heute als ihre beste Freundin gilt.