Nicht Jolie: Diese Schauspielerin soll Jennifer Anistons Erzfeindin sein

Anistons Neid sei nun erneut hochgekocht, als Farmiga die Hauptrolle im "Sopranos"-Film an Land zog. Da Aniston dem 2013 verstorbenen "Sopranos"-Star James Gandolfini, der mit ihrerem Ex-Mann Pitt in zwei Filmen zu sehen war, nahe stand, wäre sie gerne Teil des Prequels gewesen, heißt es. 2001, als Brad Pitt und Jennifer Aniston noch ein verheiratetes Paar waren, spielte Pitt zusammen mit Gandolfini an der Seite von Julia Roberts in "The Mexican". Die beiden Schauspieler waren 2012 auch im Krimi "Killing them Softly" zu sehen.

Da auch Aniston und Gandolfini eine Freundschaft verband, sei das "Sopranos"-Sequel ein Herzensprojekt für sie gewesen. "Sie wäre gerne Teil des Prequels gewesen, weil sie einander so nahe standen und sie sich persönlich damit verbunden fühlte", wird der Insider zitiert.

Die Gerüchte ließ Jennifer Aniston unkommentiert. Das Klatschmagazin setzt aber noch eins drauf und behauptet, dass Anistons Neid ihre vermeintliche Erzfeindin Farmiga völlig kalt lassen soll.