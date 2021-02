"Friends"-Fans irritiert von Jennifer Anistons Stimmen-Tick

"Friends"-Fans harren bereits ungeduldig der für 2021 geplanten "Friends"-Reunion. Wegen der Coronavirus-Pandemie war das für vorigen Mai vorgesehene "Special", bei dem die Schauspieler der Kultserie nach 15 Jahren wieder zusammen auftreten sollten, verschoben worden. Das Wiedersehen der Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry soll stattdessen diesen März stattfinden.

Jennifer Anistons unbemerkter Tick enthüllt

Die Wartezeit versüßen sich einige Fans offenbar damit, alte "Friends"-Folgen zu schauen. Und dabei fällt so manch aufmerksamen Zusehern offenbar ein bisher unentdecktes Detail auf. Derzeit verbreitet sich jedenfalls eine Montage von Ausschnitten aus der Show, welche von 1994 bis 2004 ausgestrahlt wurde, viral, die einen bisher unbemerkten "Tick" von Rachel Green-Darstellerin Jennifer Aniston zum Vorschein bringt. Das Video, welches in den sozialen Medien von "Friends"-Fans geteilt wird, zeigt, dass die Schauspielerin die Angewohnheit hat, sich jedes Mal zu räuspern, bevor sie in einer Szene etwas sagt.

Der TikTok-User cts.trphe war es, der auf den Tick der 52-jährigen Golden Globe-Gewinnerin aufmerksam wurde.

"Was ich dir gleich zeigen werde, wird dein Leben ruinieren, besonders wenn du ein großer Fan der Show 'Friends' bist. Wenn dem so ist, flehe ich dich an, scroll weg", teasert besagter TikTok-User den Zusammenschnitt an, der Anistons eigenartige Angewohnheit offenbart.