Womit Jennifer Aniston - abseits vom Set - sonst noch ein Vermögen verdient

Als Schauspielerin ist Jennifer Aniston seit Jahren dick im Geschäft. Laut Forbes war sie 2019 mit 28 Millionen eingenommenen US-Dollar die fünfthöchstbezahlte Schauspielerin - nachdem sie bereits seit der siebten Staffel von "Friends" auf der Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen rangiert. Mit den letzten Staffeln der Show haben Aniston und ihre ehemaligen Serien-Kollegen mit ihren Gehältern ein Allzeithoch erreicht. Sie sollen Brancheninsidern zuolge in den Staffeln 9 und 10 eine Million Dollar pro Folge verdient haben.

Ihren Marktwert hat die 51-Jährige seitdem erfolgreich sichern können. Auch mit ihrer Rückkehr ins Serien-Fach in der von Apple produzierten Mini-Serie "The Morning Show" nahm Aniston Berichten zufolge pro Folge 1,25 Millionen US-Dollar pro Folge mit nach Hause.

Lukrative Werbedeals

Doch auch abseits der Schauspielerei weiß Jennifer Aniston ihr Einkommen gekonnt zu vermehren. So casht die Tochter des griechischstämmigen Schauspieler John Aniston seit 2017 dank lukrativer Werbedeals wie unter anderem mit Aveeno, Emirates Airlines und Smartwater ordentlich ab, wie Forbes berichtet. Jahrelang war Aniston zudem Botschafterin der Haarpflegemarke Living Proof. Nachdem die Marke 2016 von Unilever aufgekauft wurde, soll dies dem Bankkonto der Schauspielerin, die sich bereits 2012 Anteile an der Haarpflegelinie gesichert hatte, noch einmal ein dickes Plus beschert haben.

Aniston weiß sich gut zu vermarkten

Was den "Dumplin"-Star zu einem so lukrativen Werbegesicht macht? Laut Elle zeigt eine Umfrage aus dem Jahr 2018, dass 91 Prozent der von einer Promi-Datenbank befragten Menschen Jennifer Aniston als "ansprechend" empfanden - in Sachen Beliebtheit wurde die Ex-Frau von Hollywoodstar Brad Pitt lediglich von der ehemaligen First Lady Michelle Obama und Herzogin Kate Middleton übertroffen. Und ihren Ruf als "Everybody's Darling" setzt Jennifer Aniston gekonnt ein.