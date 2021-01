Ganz privat: Jennifer Aniston gewährt Einblick in ihr Schlafzimmer

Aufsehen erregte vor allem Anistons ehemaliges Haus in Beverly Hills, in dem sie während ihrer Ehe mit Brad Pitt gewohnt hatte. Das Herrenhaus, welches zuvor Schauspieler Fredric March gehörte, wurde 2001 von dem ehemaligen Ehepaar für 12,5 Millionen US-Dollar gekauft - und wechselte 2006 laut Mansion Global für beachtliche 22,5 Millionen Dollar den Besitzer. Im selben Jahr kaufte Aniston für 13,5 Millionen Dollar ein Anwesen in den Trousdale Estates, das sie fünf Jahre später für stolze 35 Millionen Dollar verkaufte.

Jennifer Aniston gibt Einblick in ihr Schlafzimmer

Seit einiger Zeit bewohnt Aniston eine luxuriöse Villa in Bel Air. Im Jahr 2018 hat die sonst so auf ihre Privatsphäre bedachte Jennifer Aniston dem Magazin Architectural Digest Einblicke in ihre Villa dort gewährt. Aniston ist ein Architektur- und Interieur-Fan und ließ sich damals noch mit ihrem Ex Justin Theroux in ihrem durchgestylten Mega-Anwesen fotografieren.