Dank ihrer Stylistin: Einblicke in Jennifer Anistons Privatvilla

Im Jahr 2018 hat die sonst so auf ihre Privatsphäre bedachte Jennifer Aniston dem Magazin Architectural Digest Einblicke in ihre Villa in Bel Air gewährt. Aniston ist ein Architektur- und Interieur-Fan und ließ sich damals noch mit ihrem Ex Justin Theroux in ihrem durchgestylten Mega-Anwesen fotografieren.

Seit damals wurde etwas umgestellt und auch was wir bislang noch nicht im Magazin zu sehen bekamen, präsentiert nun Anistona Mode-Beraterin Nina Clare immer wieder mit Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account. Wir haben die Bilder von der asiatisch eingerichteten Villa gesammelt. Auch Aniston zeigt hie und da Schnappschüsse von ihrem Anwesen, das 22 Millionen Dollar wert ist und in dem der Hollywoodstar gerne Partys veranstaltet.